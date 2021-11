LG SMART TV propose Apple music

Les clients de LG Electronics (LG) du monde entier pourront profiter d’Apple Music sur leurs téléviseurs intelligents LG pour une expérience d’écoute et de divertissement ultime.

Désormais disponible dans le LG Content Store pour les téléviseurs LG Smart exécutant webOS 4.0 et versions ultérieures, l’application Apple Music offre aux abonnés un accès à plus de 90 millions de chansons sans publicité, à plus de 30 000 listes de lecture soigneusement sélectionnées, à des clips vidéo en 4K et au programme primé Apple Music Radio qui diffuse en direct les tubes, les classiques et le country d’aujourd’hui.

Apple Music sur LG Smart TV comprend également des millions de morceaux avec des paroles synchronisées dans le temps, parfaits pour les chants ou les fêtes dans le salon. Les abonnés peuvent également accéder à toutes les chansons, albums et listes de lecture de leur propre bibliothèque musicale sur les téléviseurs intelligents LG.

Les propriétaires de téléviseurs intelligents LG profiteront de l’expérience Apple Music transparente qu’ils vivent actuellement sur tous leurs appareils tels que iPhone, iPad, Mac, HomePod mini, PC et Android, mais avec l’immersion visuelle sur grand écran que les téléviseurs LG peuvent offrir.

Les propriétaires de téléviseurs intelligents LG peuvent télécharger Apple Music depuis le LG Content Store, se connecter à un compte existant avec leur identifiant Apple ou commencer le processus d’abonnement directement depuis leur téléviseur, en essayant Apple Music gratuitement pendant 3 mois.

communiqué