Salon du Livre Audio en Tunisie: 1ère édition les 27 et 28 novembre 2021 (Programme)

La première édition du Salon du Livre Audio en Tunisie est organisée les 27 et 28 novembre 2021 à la Bibliothèque Nationale de Tunisie. Cet événement est proposé pat les Alliances Françaises de Tunisie (Bizerte, Djerba, Kairouan, Gafsa et Tunis) en partenariat avec l’association la Plume de Paon et l’Institut Français de Tunisie, dans le cadre du Novembre Numérique.

Le livre audio s’est développé ces dernières années à une vitesse fantastique dans de nombreux pays, avec une croissance annuelle à deux chiffres. Il abolit les frontières entre les champs de la création et propose une approche vivante de la littérature, avec un questionnement sur l’adaptation de l’œuvre littéraire (choix de direction artistique, mise en scène sonore).

Programme du Salon du Livre Audio en Tunisie

Samedi 27 novembre 2021: De 9h00 à 18h00

Expositions : Editeurs tunisiens et français, libraires, chefs de projets et startupers (start-up évoluant dans le développement et la diffusion du livre audio)

Ateliers : Lectures croisées, enregistrement de livre audio, lecture à voix haute, atelier de lecture…

Dimanche 28 novembre 2021

– De 9h00 à 12h00 : Expositions et atelier

– De 10h00 à 12h00 : Casting de la voix

-De 14h00 à 15h00 : Table ronde « Production d’un livre audio : des coulisses aux libraires»

Avec Paule de Bouchet (Directrice éditoriale Livres audio Gallimard et Gallimard Jeunesse et Présidente festival Vox) Habib Zoghbi (Directeur des librairies La Maison du Livre) Marie Pierre Cattino (Co-directrice des éditions Koine et dramaturge théâtrale) et Robin Renucci (Comédien réalisateur et scénariste)

-De 15h00 à 16h00 : Table ronde « Découverte des acteurs du livre audio »

Avec Cécile Palusinski (Présidente de la Plume de Paon), Zakia Bouassida (fondatrice de LIVOX) Laure Saget (directrice du développement audio Madrigal) et Mohamed Ali Feki (Responsable projet ouï lire, BNT)

– De 16h30 à 17h30 : Table ronde « Didactisation du livre audio : usage en médiathèque et en classe de FLE » Avec Yvan Amar (producteur à Radio France, fondateur de ladansedesmots.fr) Frédéric Jagu (Chargé de projet Médiathèques et innovation) Christophe Rioux (Universitaire, journaliste et écrivain, juré du Prix du livre audio, La Plume de Paon, France Culture) et Abdessattar Amamou (Universitaire et historien).

L’objectif principal du Salon du livre audio soulignent les organisateurs de l’événement, c’est de faire découvrir le livre audio au grand public, mais aussi aux professionnels de la chaîne du livre. L’enjeu est aussi de participer au développement du livre audio qui pourrait représenter une opportunité nouvelle de garder fidèle à l’univers du livre et de la lecture toute une génération mobile, sollicitée par d’autres formes de loisirs.

Tekiano