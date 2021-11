Ayoub Hafnaoui et Walid Ktila décrochent le Prix Mohamed Ben Rached Al Maktoum de la créativité sportive

Le champion olympique tunisien Ayoub Hafnaoui et le champion paralympique Walid Katila ont décroché le prix de la créativité sportive (creative sports award) de leur catégorie respective, dans le cadre de la 11e édition du Prix Mohamed Ben Rached Al Maktoum pour la créativité sportive dont les lauréats ont été dévoilés mardi à Dubaï.

Le nageur tunisien Ahmed Hafnaoui a remporté la course du 400 mètres nage libre aux Jeux Olympiques de Tokyo l’été dernier en réalisant un temps de 3.43:36.

Quant au champion du monde et paralympique Walid Katila, il a réussi à remporter deux médailles d’or lors des derniers jeux paralympiques de Tokyo, au 100 mètres (15:01, un nouveau record paralympique) et au 800 mètres chaises T3 (1.45:50).

La liste des lauréats de la onzième édition du Prix Mohamed Ben Rached Al Maktoum pour la créativité sportive comprenait 28 vainqueurs dans tous les domaines du sport.

Selon les organisateurs de ce prix, le plus important du genre au monde en termes de valeur financière et de diversité de ses catégories, la cérémonie de remise des prix aux lauréats aura lieu le 9 janvier 2022.

Tekiano avec TAP