Championnat du monde open Budo des arts martiaux mixtes du 27 au 30 novembre à Hammamet

Le Championnat du monde open Budo des arts martiaux mixtes se déroule du 27 au 30 novembre 2021 à la salle de Hammamet, avec la participation de 200 joueurs représentant 11 pays.

Les pays engagés sont l’Algérie, la Libye, la Turquie, la France, le Mali, le Cameroun, l’Ukraine, l’Azerbaidjan, l’Inde, le Pakistan, et la Tunisie (pays organisateur).

Ce Championnat du monde sera organisé par la fédération tunisienne de kyokushinkai, karaté et arts martiaux et la fédération tunisienne de kick, thai boxing, savate et disciplines associées, sous l’égide de la fédération Internationale des Arts Martiaux mixtes.

Tekiano avec Tap