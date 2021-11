Forum de convergence Eniso Entreprises 2021: De retour le 01 décembre à Sousse

Le Forum de Convergence ENISo-Entreprises est de retour. Après une pause l’année dernière pour cause de pandémie, l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse, ENISo, organisera la 10e édition de son événement annuel phare; le Forum Convergence ENISo-Entreprises, mercredi 01 décembre 2021.

Le FCEE a accueilli lors de l’édition de 2019 plus de 1400 participants et 20 partenaires, ce qui montre la qualité de cet événement marquant de l’ENISo et son importance. En effet, ce forum est considéré comme une occasion unique pour tous les étudiants afin de s’ouvrir au monde professionnel et être en contact direct avec des recruteurs.

Le thème du Forum de convergence Eniso Entreprises 2021 est “Transcendency” et vise à porter un regard réfléchi et observateur sur tous les processus de progrès effectués pour l’humanité.

Programme du Forum de convergence Eniso Entreprises 2021

08h00 – 08h30 > Accueil & Inscription

08h30 – 11h00 > Session Plénière

11h00 – 11h30 > Pause café

11h30 – 13h10 >Compétition Innovate for Society V 3.0 ”

13h10 – 14h30 > Pause déjeuner & Espace professionnel

14h30 – 17h30 > Workshops

17h30 – 18h00 > Clôture -L’espace carrière sera disponible toute la journée de 09:00 > 17:00

-L’inscription aux workshops sera ouverte le matin de 08:30 > 12:00

Des rencontres avec des ingénieurs et chefs d’entreprise sont programmés en plus de nombreux workshops enrichissants animés par des formateurs qualifiés. Des offres de stage et des projets de fin d’étude seront proposés lors des entretiens dans l’espace carrière. Plus de 290 industriels, entreprises étrangères et tunisiennes et partenaires de l’école sont attendus à Sousse.

L’ENISO accueille cette année des invités de marque à l’instar de l’ambassadeur du Corée du Sud en Tunisie, Mr. SUN Nahm-Kook, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Mr. Moncef BOUKTHIR, le ministre des technologies de la communication, Mr. Nizar Ben Nejia et le président de l’université de Sousse Mr Lotfi Belkacem.

Seront présents aussi des talk experts étrangers comme Mr. Didier Fass, professeur et chercheur au Laboratoire lorraine, Mr. Zaher Youssef, consultant principal chez Devoteam et Mr. Michal Ukropec, PDG à INFOTECH et chercheur en industrie 4.0 et digital Twin.

Les invités vont effectuer des interventions intéressantes et discuter les axes traités lors de cette édition à savoir Digital Twin, Human Augmentation et Hyper Automation.

Le FCEE’10 est ouvert à tous les étudiants des différents établissements universitaires de Tunisie et leur offre la possibilité de montrer leurs compétences et exprimer leurs idées innovantes dans des différents domaines en rapport avec la technologie et ce dans le cadre d’une compétition sous la thématique « Innovate For Society ». Plus d’informations, sur la page facebook Le Forum de Convergence ENISo-Entreprises (FCEE).

Tekiano