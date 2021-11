Google Doodle rend hommage au poète soudanais Muhammad Al Fayturi

La page d’accueil de Google du jour visible dans la région MENA rend hommage à l’écrivain et poète soudanais Muhammad Al Fayturi pour marquer son 85ème anniversaire. Cet auteur pionnier de la littérature arabe, proposait des écrits avec une fusion de philosophie mystique et de culture africaine et appelait à un avenir sans oppression.

Mohamed Al Fayturi fut un écrivain nomade. Il est né en 1936 au Soudan dans une ville située à la frontière occidentale appelée Al Geneina, d’un père libyen et d’une mère égyptienne. Il grandit en Égypte, où il passe son enfance. Il gagne sa vie en tant qu’écrivain et journaliste dans les pays du MENA, notamment au Soudan et au Liban et finit sa vie au Maroc ou il meurt en 2015.

Le Google Doodle du 24 novembre est illustré par l’artiste Nora Zeid installée à Dubai qui a voulu honorer la mémoire du poète arabe surnommé poète de l’Afrique et rendre justice à son travail qui abordait les sujets de racisme et de colonialisme dans la région et qui sont toujours d’actualité aujourd’hui.

Il était donc très important pour moi que je rende justice à son travail, déclare-t-elle. Zeid s’est inspirée du célèbre poème intitulé ‘Tristesse de la ville noire” (أحزان المدينة السوداء) pour son illustration, décrivant cet œuvre comme ‘extrêmement descriptive et vivante’.

S.B.