L’ingénieur tunisien Ahmed El Fadhel parmi les lauréats d’un Hackathon en marge de la conférence sur l’avenir de l’Europe

L’ingénieur aérospatial tunisien, Ahmed El Fadhel s’est distingué avec trois de ses collègues belges en parvenant à faire accepter leur projet “Think mobility” par le jury du Hackathon organisé, par le Parlement de Wallonie, les 20 et 21 novembre 2021, dans le cadre de la Conférence sur l’avenir de l’Europe. Cette application sera remonté au Parlement Européen par les députés belges précise Aurèle de Thibault, un des concepteurs.

Le hackathon a permis de présenter des projets innovants pour aider la Belgique et l’Union Européenne à faire face au conséquences néfastes du changement climatique sur le citoyen européen.

Le projet “Think mobility” (“Penser la mobilité”), imaginé par Aurèle de Thibault, Ahmed El Fadhel, Elisabeth Hosszu et Marine Ledoux propose la création d’une application mobile reposant sur les technologies de la géolocalisation et des codes QR pour encourager l’utilisation de modes de transport peu polluants par les citoyens et leur fournir des conseils en vue de réduire l’empreinte carbone.

L’application permettrait aux utilisateurs de bénéficier de plusieurs types d’avantages,

qui seraient échelonnés en fonction d’un bilan carbone personnel moyen spécifique à

la mobilité, lit-on dans la description du projet. Découvrez le projet “Think Mobility” dans le document pdf ci dessous:

Télécharger (PDF, Inconnu)

Le Parlement de Wallonie a accueilli, ces 20 et 21 novembre 2021, 27 citoyennes et citoyens de Wallonie âgés entre 22 et 36 ans qui ont pris part à un hackathon dans le cadre de la Conférence sur l’avenir de l’Europe. Les participants ont été invités à imaginer un projet opérationnel et innovant relatif à l’une des deux thématiques sélectionnées : l’impact des modes de vie sains et du changement climatique sur la qualité de la vie en Europe et les barrières à l’emploi des jeunes en Europe.

La Belgique soutiendra le projet “Think mobility” pour qu’il soit adopté par l’Union Européenne, précise Ahmed.

