Semaine du Film Hongrois à la Cinémathèque tunisienne à l’occasion de ses 120 ans

La Cinémathèque tunisienne abrite la Semaine du film hongrois du 23 au 28 novembre 2021 à l’occasion des “120 ans du cinéma hongrois” à la Cité de la Culture de Tunis Chedli Klibi. Une série de 7 films hongrois est projetée, films qui constituent une occasion rare pour découvrir le cinéma de ce pays de l’Europe de l’Est.

Organisé en partenariat entre la Cinémathèque Tunisienne et l’ambassade de Hongrie à Tunis, le cycle des projections à la cité de la culture a démarré avec la projection d’un documentaire intitulé “120 années en 12 minutes”. Ce court-métrage revient sur une l’histoire du 7ème art en Hongrie, débutée avec le cinéma muet.

Un focus sur le Japon avec la projection de films japonais est proposé au cours du weekend en marge de ce cycle. Programme de la semaine du Film Hongrois et Focus Japon:

Mercredi 24 novembre 2021:

18h30 : TAXIDERMIA de György Pálfi, 2006, Hongrie, 94’, Vostfr

Jeudi 25 novembre 2021:

15h00 : MEPHISTO de István Szabó, 1981, Hongrie, 144′, Vostfr

18h30 : MOSZKVA TÉR (Place de Moscou) de Ferenc Török, 2001, Hongrie, 88′, Vostfr

Vendredi 26 novembre 2021:

Focus Japon

15h00 : THE CHRYSANTHEMUM AND THE GUILLOTINE de Takahisa Zeze, 2018, Japon, 189’, Vostfr

Semaine du Film Hongrois

18h30 : DIARY FOR MY CHILDREN de Márta Mészáros, 1984, Hongrie, 106′, Vostfr

Samedi 27 novembre 2021:

Semaine du Film Hongrois

11h00 : CAT CITY de Béla Ternovszky, 1986, Hongrie, 96′, Vostfr

Focus Japon

15h00 : ERNESTO de Junji Sakamoto, 2017, Japon, 124′, Vostfr

17h30 : SHOPLIFTERS de Hirokazu Kore-eda, 2018, Japon, 121′, Vostfr

Dimanche 28 novembre 2021:

Focus Japon

15h00 : LA MAISON AU TOIT ROUGE de Yoji Yamada, 2015, Japon, 137′, Vostfr

Semaine du Film Hongrois

17h30 : LES GARÇONS DE LA RUE PAUL de Zoltán Fábri, 1969, Hongrie, 110′, Vostfr

