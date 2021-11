AS Monaco vs Real Sociedad: Les chaines qui diffusent le match de l’Europa League du 25 novembre

AS Monaco affronte Real Sociedad dans le cadre de la 5ème journée de l’Europa League 2021. La rencontre AS Monaco vs Real Sociedad sera jouée à partir de 21h sur la pelouse du stade Louis II.

L’AS Monaco n’a perdu aucune rencontre au cours des ses 6 dernières réceptions. L’équipe monégasque compte accrocher au moins un nul face à Real Sociedad et profiter de cette bonne série à domicile.

Vous pouvez regarder le match AS Monaco vs Real Sociedad en direct live et en claire sur la chaine française W9 mais aussi sur les chaines beinsports 2, Canal+ Sport, Movistar Liga de Campeones et Sport TV 3. Le streaming du match AS Monaco vs Real Sociedad est accessible sur le site de Canal+.