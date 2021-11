Est-ce qu’on doit privatiser les entreprises publiques en Tunisie ? Thème de l’épisode 9 de#Zaâma

Est-ce qu’on doit privatiser les entreprises publiques en Tunisie ? C’est le thème du 9ème épisode #Zaâma dans lequel l’ONG Munathara Initiative lance le débat à travers une nouvelle problématique.

La privatisation des entreprises publiques a toujours été un sujet de débat controversé. Cette politique a déjà été adoptée depuis les années 80 lorsque l’Etat tunisien a commencé la cession de ses parts dans un certain nombre d’entreprises aux investisseurs privés afin de relancer l’économie tunisienne et alimenter les caisses publiques.

Depuis la révolution, la situation des entreprises publiques s’est encore détériorée. La privatisation demeure aux yeux de plusieurs gouvernements une des alternatives nécessaires pour sauver l’économie d’un pays qui vit depuis des années sous le poids d’un processus de transition démocratique compliqué.

D’un autre côté, plusieurs voix s’élèvent, essentiellement celle de l’UGTT, pour appeler à une réforme de ces entreprises et contre toute tentative de privatisation.

Munathara Initiative donne la parole au jeunes dans le prochain épisode de #Zaâma intitulé: « #Zaâma, Est-ce qu’on doit privatiser les entreprises publiques ?» Deux équipes vont débattre du sujet pour et contre la problématique posée composées chacune d’un(e) jeune et d’un(e) leader d’opinion.

L’épisode #Zaâma 09 animé par Elyes Gharbi, et qui pose la problématique « #Zaâma, Est-ce qu’on doit privatiser les entreprises publiques ? » sera diffusé le dimanche 28 novembre 2021, à partir de 21h00 sur plusieurs chaînes télévisées et des radios nationales, régionales et associatives.

Tekiano avec communiqué