Green4youth lance son 3ème appel à candidatures pour une économie verte en Tunisie

Le programme Green4Youth, conjointement lancé par Impact Partner et Flat6Labs, cherche à développer et soutenir des startups et PMEs opérant dans l’économie verte dans les différentes régions de la Tunisie.

Ce programme d’accompagnement est soutenu par le programme GreenWorks de Hivos pour l’appui de l’économie verte et l’employabilité dans l’Afrique du Nord et le programme Accelerate4Youth de l’IFC, Société Financière Internationale, pour le soutien de l’entrepreneuriat innovant en Tunisie.

La première édition qui a eu lieu en mars 2021 et qui s’est étendue sur 3 mois, a permis l’accompagnement de 8 startups opérant dans le secteur vert : Colibris, Farm Trust, Grow it Yourself, MooMe, Pedalo, Soul&Planet, Wattnow, et Zigofiltre.

La deuxième édition, qui a commencé en Août et continue jusqu’au mois de Novembre, est toujours d’actualité pour accompagner 8 projets environnementaux et à un potentiel de croissance considérable.

Les projets de ce cycle sont : Olissey, SNO Labs, Split, Trust iT, Tunisian campers, Vintage Bae Studio, WaterSec et 2BK innovation.

Ces startups ont été accompagnées à travers des sessions de coaching personnalisées en fonction de leurs besoins spécifiques.

Ce programme intensif a couvert de différentes thématiques : la budgétisation des startups en phase de démarrage, les partenariats et la négociation, l’optimisation du modèle économique, les mesures juridiques et administratives, la communication et le marketing, ainsi que le développement des offres B2B et B2C.

Khouloud Torkhani fondatrice de la marque Vintage Bea Studio a affirmé : ‘’Je veux encourager les femmes entrepreneures à lancer leurs projets même avec des doutes et peurs et à postuler aux programmes qui accompagnent les entrepreneurs en Tunisie comme celui de Green4Youth, ils vous aident à développer votre projet’’

Mohamed Ali Boubaker co-fondateur d’Olissey a témoigné : ‘’il y a une équipe solidaire et encourageante derrière le programme Green4Youth qui soutient les entrepreneurs.

En effet, je recommande que les entrepreneurs doivent saisir cette opportunité au maximum pour en tirer un bon profit.’’

L’appel à candidatures du troisième cycle du programme Green4Youth est officiellement ouvert jusqu’au 30 Novembre 2021.

Ce cycle vise à identifier 8 autres startups tunisiennes et PMEs tunisiennes opérant dans l’économie verte et capable de générer au minimum 10 emplois directs.

Le programme Green4Youth est aussi une opportunité qui accorde un accès à un don de 30,000 TND et d’autres possibilités d’investissement de la part de Impact Partner, Flat6Labs et les investisseurs partenaires.

A travers ce programme, les startups de la troisième cohorte auront la possibilité de rejoindre une communauté d’entrepreneurs opérant dans le secteur de l’économie verte, développer leur réseau dans l’écosystème entrepreneurial tunisien et échanger des connaissances avec un ensemble d’experts compétents dans différents domaines.

Pour postuler et participer au programme, veuillez déposer vos candidatures, directement sur la plateforme à travers le lien suivant : https://www.f6s.com/green4youth-3rd-cycle/apply

Tekiano avec communiqué