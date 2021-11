JTC 2021: 14 pièces dans la compétition officielle des journées théâtrales de Carthage

La 22ème édition des Journées Théâtrales de Carthage, JTC 2021 qui se déroulent du 04 au 12 décembre 2021 comptera la participation 14 pièces sélectionnées dans la compétition officielle dont trois créations théâtrales tunisiennes.

La directrice du festival Nissaf ben Hafsia a annoncé lors d’une conférence de presse organisée mercredi à la cité de la culture Chedli Klibi les grandes lignes de cet événement qui vise à booster la création théâtrale et ramener le public dans les salles.

Les trois pièces tunisiennes qui concourent dans la compétition officielle des JTC 2021 sont “Conférence des oiseaux” de Naoufel Azara (Production El Teatro), “Cauchemar d’Einstein” d’ Anouar Chaafi (Production: théâtre de l’opéra de Tunis), et “La dernière” de Wafa Taboubi (Production : Art distribution et société Mythe production).

24 pays prendront part à ce festival dans 7 sections différentes. Les spectateurs aurtont la possibilité de découvrir 99 représentations, 14 pièces en compétition, 38 pièces hors compétition, 18 pièces arabes, 5 pièces africaines, 10 dans la section Théâtre du monde, 14 dans la section Théâtre de liberté, 3 dans la section Expressions théâtrales de l’immigration, 16 dans la section Théâtre d’enfants, 10 dans la section Théâtres amateurs et créations des clubs de théâtre des maisons de culture.

L’Egypte sera l’invité d’honneur de cette édition avec un hommage qui sera rendu lors de la cérémonie d’ouverture prévue samedi 04 décembre 2021 au théâtre de l’opéra de la cité de la culture de Tunis au célèbre acteur Ahmed Badir, à l’actrice Samiha Ayoub ainsi qu’un hommage à la mémoire de Samir Ghanem.

Une consécration sera réservée à l’Histoire et le Parcours de “La Troupe de la Ville de Tunis” qui a été dirigée par divers créateurs du quatrième art qui firent Ecole en Tunisie et dans le monde arabe : Mohamed Abdelaziz Aguerbi, Ali Ben Ayed, Mohsen Ben Abdallah, Béchir Drissi, Abdelmajid Lakhal, Abdelaziz Meherzi, Mohamed Kouka et Mouna Noureddine.

Les fans du quatrième art sont invités à profiter de ses journées tout en respectant les règles du protocole sanitaire. Des ateliers, des formations, des workshops des hommages, des stages, des masterclass, des performances et des conférences seront organisés en vue d’établir notamment une réflexion commune sur la réalité du théâtre en temps de crise dans le cadre du colloque international des JCC “Le théâtre aux temps des risques” qui est une collaboration entre les Journées Théâtrales de Carthage et Arab Theatre Institute.

Le programme détaillé des journées théâtrales de Carthage 2021 sera dévoilé prochainement.

I.D.