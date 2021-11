La BIAT rénove 5 établissements scolaires au Kef et à Kairouan

L’engagement de la BIAT pour l’éducation se poursuit. A travers sa Fondation, la BIAT a pris en charge la réhabilitation et l’aménagement de cinq établissements scolaires dans les gouvernorats du Kef et de Kairouan.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du partenariat signé entre le Ministère de l’Éducation et l’Association Professionnelle Tunisienne des Banques et des Etablissements Financiers – APTBEF – en faveur des établissements scolaires publics. A l’occasion de la fin des travaux de rénovation, une visite de l’école Saadiya à Kairouan a été organisée en présence du Ministère de l’Education, de l’APTBEF et de la BIAT.

Consciente de l’enjeu sanitaire et sociétal majeur que constitue la réhabilitation des établissements scolaires, la BIAT a signé une convention de partenariat avec le Ministère de l’Éducation pour participer à la première action de responsabilité sociétale commune du secteur bancaire tunisien initiée par l’Association Professionnelle Tunisienne des Banques et des Etablissements financiers – APTBEF – en faveur des établissements scolaires publics.

A l’occasion de la fin des travaux de rénovation de ces 5 écoles primaires de Tunisie, le Ministre de l’éducation, Fathi Sellaouti, le Président de l’APTBEF et Directeur Général de la BIAT, Mohamed Agrebi et une délégation de responsables ont visité l’école Saadiya à Kairouan. Ils ont abordé à cette occasion la réhabilitation par la BIAT des 5 écoles dont 2 se situent au Gouvernorat du Kef – à Kalaat Sinan – et 3 se situent au Gouvernorat de Kairouan – à Chbika, Sbikha et Haffouz. En tout, près de 1000 écoliers ont pu bénéficier de cette action. Le chantier s’est déroulé sur plusieurs mois et s’est étalé sur une superficie totale de 35000 m². Parmi les principaux travaux de rénovation effectués, nous citons les travaux d’infrastructure, la réalisation de clôture, le rafraichissement de peinture, la rénovation de menuiserie, la construction de sanitaires, la rénovation de l’installation électrique ou encore des travaux de désherbage et de nettoyage des écoles.

« La BIAT s’engage dans la rénovation et la réhabilitation des espaces scolaires afin de favoriser le bien-être des élèves et des enseignants et d’en faire des lieux où les jeunes peuvent s’épanouir et se construire. Ceci permet également de lutter contre la déperdition et le décrochage scolaire », déclare Mohamed Agrebi, directeur général de la BIAT.

Ce projet s’inscrit dans la continuité des initiatives de soutien à l’éducation de la BIAT, qui s’est engagée depuis 2015 dans la réhabilitation des structures éducatives dans les régions en partenariat avec Ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes Âgées à travers un des programmes phares de sa fondation, la Fondation BIAT pour la jeunesse. Le projet de réhabilitation des structures éducatives de la Fondation BIAT intègre en plus des travaux de rénovation l’instauration d’ateliers ludiques pour enfants leur permettant de développer des compétences sociales, cognitives et émotionnelles comme l’ouverture d’esprit, la créativité, la confiance en soi, l’autonomie et le travail en équipe.

Banque citoyenne et responsable, la BIAT s’implique dans une démarche de responsabilité sociétale bien établie notamment au profit de l’éducation. Elle participe activement à la réduction des inégalités sociales et encourage l’excellence en milieu scolaire.

Communiqué