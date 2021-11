Tunihack 2021: 7ème édition les 4 et 5 décembre à l’ENSI Manouba

La 7ème édition de Tunihack aura lieu le 4 et le 5 décembre 2021 à l’école nationale des sciences de l’informatique au campus de la Manouba. L’événement Tunihack organisé par le club Open Source Software Ensi (OSSEC) s’est tenu en ligne en 2020. Il revient en présentiel cette année avec un thème au coeur de l’actualité à savoir “Economic and Business intelligence”.

Le Hackaton s’étalera sur 24 heures pendant lequelles les participants développeront une application ou une autre sorte de solution répondant à une problématique bien précise. Tunihack est une occasion à ne pas rater pour les personnes voulant stimuler leur créativité et se forger les connaissances et les compétences à la recherche d’une solution innovante pour un besoin, une problématique dans un domaine particulier.

Le programme de l’événement comporte des workshops et conférences présentées par des experts de renommée nationale et internationale, des activités culturelles, des tournois et des divers jeux sociaux.

L’inscription ne concerne que le Hackaton en plus d’un autre défi qui est le pitch Hack : c’est un défi ouvert pour tous les étudiants quel que soit leur domaine, le pitch Hack se base sur l’innovation de trouver une solution aux problématiques liées au thème de l’évènement, développe une solution adéquate puis fait un pitch pour présenter devant le jury.

La participation à Tunihack 2021 est ouverte pour toutes les étudiants motivés et doués. Pour plus d’informations consultez la page facebook : https://www.facebook.com/tunihackENSI/?fref=ts

Le club Open Source Software Ensi (OSSEC), formé par des étudiants de l’ENSI de Manouba et organisateur de Tunihack, a été fondé en 2012. Il se présente parmi les plus actifs et dynamiques clubs de l’institution ayant pour mission la promotion de la culture de l’open source dans le comité des ensiens.

