YouTube met à jour ses condition d’utilisation à partir du 05 janvier 2022

Le média social YouTube informe qu’il met à jour ses conditions d’utilisation pour améliorer les services proposés à partir du 5 janvier 2022. Cela n’aura aucune incidence sur la façon dont vous utilisez YouTube, précisent les concepteurs d’un des sites d’hébergement de vidéo des plus populaire au monde.

YouTube appelle les utilisateurs à lire les modifications apportées en cliquant sur l’onglet Conditions ou terms et précise qu’utiliser YouTube après cette date sous-entend que vous acceptez les nouvelles conditions. Si vous autorisez votre enfant à utiliser YouTube Kids ou si vous gérez son utilisation de YouTube via Family Link, prenez un instant pour lui parler de ces changements, ajoute YouTube.

Voici un aperçu des changements :

Informations supplémentaires sur ce qui vous attend : nous expliquons de façon plus transparente comment nous développons, améliorons et mettons à jour notre service. À ce titre, nous décrivons plus en détail les raisons pour lesquelles nous apportons des modifications et effectuons des mises à jour ainsi que les préavis que nous vous adressons.

– Modifications d’ordre général pour une meilleure lisibilité : même si nos conditions restent un document juridique, nous avons fait tout notre possible pour en faciliter la compréhension. Par exemple, nous avons réorganisé certaines sections (telle que Suspension et clôture de compte) et en avons reformulé d’autres (telle que Modification du présent Contrat).

Inclusion du système d’avertissements pour non-respect du règlement de la communauté : votre utilisation de YouTube a toujours été soumise au règlement de la communauté et à son système d’avertissements pour non-respect du règlement de la communauté. Pour plus de transparence, nous avons ajouté des informations détaillées sur ce système. Aucune modification n’a été apportée à son fonctionnement ni aux critères selon lesquels une chaîne ou un contenu peuvent faire l’objet d’un avertissement.

Tekiano