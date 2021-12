Le Club Féminin de Carthage arbore une loi contre la violence comme sponsor : La loi 58-2017

Le Club Féminin de Carthage est la première équipe sportive tunisienne à arborer une loi comme sponsor : la loi 58-2017 relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes.

Les joueuses de Volley-ball ont affiché le sigle de la loi sur les nouveaux maillots de la saison 2021-2022 qui coincident avec leur 10eme anniversaire. Le maillot a été présenté au public lors du match de la Super coupe de Tunisie qui a eu lieu samedi 27 Novembre 2021 à Radès.

Ce match s’est soldé par une victoire du Club Féminin de Carthage face au club sfaxien 3 Sets à Zéro et leur offre une 3ème Super Coupe amplement méritée. Le Club féminin de Carthage (CFC) est un club de volley-ball tunisien fondé en 2011 et basé à Carthage.

Photos de la finale de super coupe 2021 :

Le site de la loi 58-2017.tn permet aux femmes d’avoir accès, dans un format simple et intelligible, aux articles les plus importants de la loi 58-2017, relatifs à la protection de la femme contre la violence physique, morale ainsi que les discriminations économiques.

Site de la Campagne : https://58-2017.tn

Il est à rappeler qu’un numéro vert 1809 est dédié aux réclamations des cas de violence contre les femmes en Tunisie. Il est fonctionnel 24h/24, 7 jours sur 7 et pendant les jours fériés et les fêtes nationales et religieuses.

I.D.