Avis aux voyageurs : Nouvelles conditions d’entrée en Tunisie à partir du 01 décembre 2021

En vue de l’évolution de la situation sanitaire et l’apparition du nouveau variant du coronavirus, l’Omicron, réputé très contagieux, de nouvelles conditions d’entrée au territoire tunisien seront appliquées à partir du mercredi 01 décembre 2021 avec l’obligation de montrer un certificat négatif du test RT-PCR.

Par ailleurs, Conformément à la décision des autorités tunisiennes, TUNISAIR informe que Tous les voyageurs (+ de 18 ans) se rendant en Tunisie doivent avoir un passeport vaccinal ou un certificat de vaccination contre le virus SARS-COV-2 et respecter les consignes suivantes :

– Pour les étrangers non-résidents en Tunisie ayant plus de 18 ans: Il est obligatoire de prétériter un passeport de vaccination ou un certificat prouvant l’achèvement du schéma vaccinal contre le virus SARS-COV-2 depuis au moins 28 jours pour le vaccin « JANSSEN » et 14 jours pour les autres vaccins.

Cette condition est indispensable pour l’acceptation de ces passagers à bord des vols à destination de la Tunisie.

– Pour les Tunisiens ou les étrangers résidant en Tunisie :

Ceux qui ont achevé le schéma vaccinal contre le virus SARS-COV2:

Il est obligatoire de présenter un passeport de vaccination ou un certificat prouvant l’achèvement du schéma vaccinal contre le virus SAR S-CO V-2 depuis au moins 28. jours pour le vaccin « JANSSEN » et 14 jours pour les autres vaccins.

Ceux qui n’ont pas achevé le schéma vaccinal contre le virus SARS-COV-2:

Ils doivent se soumettre au confinement obligatoire d’une période de dix jours à partir de la date de l’arrivée dans l’un des centres de confirment obligatoire dans la liste figurant sur le lien suivant aux frais du passager. Liste des hôtels pour confinement en Tunisie https://www.ontt.tn/ar/blagh .

+ Réaliser un test RT-PCR au cours des dernières 24 heures de la période de confinement obligatoire, à condition que le résultat du test soit délivré le dixième jour du confinement obligatoire. Si ce test sera négatif et à l’issue de toute la période du confinement obligatoire (10 jours), la sortie du centre de confinement obligatoire sera autorisée. Dans le cas de positivité du test, le passager concerné sera transféré au centre d’isolement pour les porteurs du virus, aux frais du concerné.

Présenter à l’enregistrement à l’aéroport de départ, le document de réservation et la confirmation de paiement (voucher) qui doit inclure :

– Les frais de transfert entre l’aéroport et le centre de confinement obligatoire.

– Les frais d’hébergement pendant dix jours dans le centre de confinement obligatoire.

– Les frais du test RT-PCR à réaliser au cours des dernières 24 heures du confinement obligatoire.

À défaut, le passager se verra refuser l’enregistrement.

Sont exemptés du confinement obligatoire :

– Les passagers qui ont achevé le schéma vaccinal contre le virus SARS-COV-2 depuis au moins 28 jours pour le vaccin JANSSEN et 14 jours pour les autres vaccins contre le virus SARS-COV-2 à condition de présenter un certificat délivré à cet effet.

– Les mineurs (moins de 18 ans) non accompagnés ou les mineurs accompagnant les personnes vaccinées contre le virus SARS- COV-2, avec l’obligation de se conformer à l’auto-confinement d’une période de 10 jours.

– Les diplomates accrédités en Tunisie et les membres de leurs familles résidants en Tunisie, à condition de présenter à l’enregistrement, le passeport diplomatique une note verbale émanant de l’Ambassade ou de l’organisation concernée comportant toutes les informations nécessaires ou leurs cartes de résidence en Tunisie en vigueur avec l’obligation de se conformer à l’auto-confinement de dix jours.

Le certificat négatif du test RT-PCR :

Tous les passagers de plus de 6 ans doivent présenter à l’enregistrement du vol un certificat du test PCR négatif font la date de réalisation n’excède pas les 48 heures à l’enregistrement.

À défaut, le passager se verra refuser l’enregistrement.

Le dépistage rapide à l’arrivée :

Tous les arrivant seront systématiquement soumis à un test rapide ou à un test PCR pour le dépistage du virus SARS-COV-2 à leur arrivée en Tunisie. En cas de positivité du test le passager concerné sera transféré vers un centre d’isolement pour les porteurs du virus et il assume les frais de sa résidence dans le centre s’il n’est pas complétement vacciné contre le virus SARS-COV-2.

Tous les passagers arrivants en Tunisie sont tenus de se conformer aux conditions énoncées dessus, et tout contrevenant sera soumis aux réglementations et lois en vigueur, notamment les dispositions de l’article 312 du code pénal qui stipule ce qui suit: «Est puni de six mois d’emprisonnement et cent vingt dinas d’amende, quiconque aura contrevenu aux interdictions et mesures prophylactiques ou de contrôle ordonnées en temps d’épidémie».

Tekiano