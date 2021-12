Coupe arabe FIFA 2021 : la Tunisie bat la Mauritanie 5 à 1

La sélection tunisienne de football a dominé son homologue mauritanienne (5-1), en match comptant pour la première journée de la coupe arabe de la FIFA 2021 (Groupe B) disputé mardi au stade Ahmed Ibn Ali à Al Rayane, au Qatar.

Les buts de la Tunisie ont été inscrits par Seifeddine Jaziri (39 et 45+2), Firas Belarbi (42 et 51) et Youssef Msakni (90+1) tandis que les Mauritaniens ont réduit la marque par Moulay Bassem (45+12).

La coupe arabe FIFA 2021 #FIFAArabCup se joue au Qatar du 30 novembre au 18 décembre 2021. Prochains matchs de la Tunisie à la Coupe Arabe des Nations 2021 (1er tour) :

Vendredi 03 décembre à 20h00 :

Tunisie vs Syrie (Stade Al Bayt )

Lundi 06 décembre à 16h00:

Tunisie vs Emirats Arabes Unis (Stade d’El Thumama )

