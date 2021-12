Festival “Vues sur les arts” du 1 au 5 décembre 2021 à l’Agora de la Marsa (Programme)

Le festival “Vues sur les arts” revient pour une 2ème édition du mercredi 1er au dimanche 5 décembre 2021 à l’espace l’Agora sis La Marsa et propose une immersion passionnante au cœur de l’imaginaire des créateurs indique Mohamed-Ali Okbi, président du festival et directeur de l’Agora.

C’est un festival qui propose de parler culture à travers de grands moments de cinéma. Il aspire à décliner les 7 muses qui inspirent le cinéma et le nourrissent : la peinture, la photo, la musique, la danse, la littérature, la poésie et l’architecture… Pour cette édition, l’art culinaire a été introduit à travers la cuisine de l’oasis, en plus du thème de la mode.

Le festival offre à voir des œuvres exceptionnelles, dignes d’un panel de premier choix, ainsi que des ateliers-débats, dans l’esprit d’une “pédagogie passionnée” que nous affectionnons, afin de promouvoir auprès des faiseurs d’images le film sur l’art, souligne son directeur.

Programme du festival “Vues sur les arts ” 2021 :

Les projections cinématographiques sont proposées au prix de 10dt la séance et les ateliers-débats sont gratuits sur inscription par mail sur lagoracine@lagora.tn

Ce festival est participé en partenariat avec le Goethe-Institut Tunis, Institut français de Tunisie et Institut Culturel Italien De Tunis.

Tekiano