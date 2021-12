Journée Mondiale de lutte contre le Sida : Journées de sensiblisation à la CST le 01 décembre

Le monde entier commémore la journée mondiale de la lutte contre le SIDA qui correspond au 1er décembre de chaque année. L’année 2021, marque 40 ans depuis que les cinq premiers cas, de ce qui est connu plus tard le SIDA, ont été officiellement signalés. Le SIDA (syndrome d’immunodéficience acquise) est une maladie contagieuse et il n’existe pas de vaccin contre le VIH après des années de recherche.

Le SIDA reste un problème majeur de la santé publique, qui affecte des millions de personnes dans le monde et ce malgré les progrès significatifs au cours des dernières décennies.

De nos jours, la pandémie de la Covid-19 exacerbe les inégalités et les perturbations des services, rendant la vie de nombreuses personnes vivant avec le SIDA plus difficile. C’est dans ce cadre, que la Cité des Sciences à Tunis célèbre, le mercredi 1er décembre 2021 à partir de 14h30, la journée mondiale de la lutte contre le Sida, et ce en collaboration avec :

– l’Association Tunisienne de lutte contre les MST et le SIDA ;

– l’Association Tunisienne d’Information et d’Orientation sur le SIDA et la Toxicomanie.

Le programme est de la journée constitué d’une panoplie d’activités; conférences, atelier, et stands afin, de sensibiliser le grand public à l’importance d’apporter un soutien aux personnes vivant avec le SIDA ainsi que le dépistage et la prévention.

L’événement est gratuit et ouvert à tous à partir de 14H30 à la cité des sciences de Tunis avec l’obligation de respecter les consignes sanitaires.

