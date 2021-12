Match Tunisie vs Mauritanie: Où regarder le match de la coupe Arabe 2021 du 30 novembre?

La Tunisie affronte la Mauritanie mardi 30 novembre 2021 en ouverture de la Coupe Arabe des Nations 2021. Le match Tunisie vs Mauritanie se joue à 11H au stade Ahmed Ben Ali à la ville d’Al Rayyan au Qatar.

Voici le Programme des matchs de la Coupe Arabe des Nations FIFA 2021 du 30 novembre au 18 Décembre #FIFAArabCup 2021:

Télécharger (PDF, Inconnu)

Le match Tunisie vs Mauritanie sera transmis en direct live sur les chaines beIN Sports HD 1 et 2 et la chaîne AL Kass 3. Streaming match Tunisie vs Mauritanie sur alkass.net

Lire aussi :

Coupe Arabe de la FIFA 2021: Programme des matchs du 30 novembre au 18 décembre