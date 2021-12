RGBW/G+P, Capteur de déplacement et objectif télescopique : Tecno dévoile ces 3 technologies en 2022

Trois technologies d’appareil photo mobile de pointe à savoir RGBW/G+P, Capteur de déplacement et objectif télescopique seront lancées en 2022 par Tecno, la marque de smartphones haut de gamme orientée vers les marchés émergents mondiaux.

Tecno a en effet présenté ses dernières technologies et réalisations lors d’un webinaire intitulé « Tendances mondiales de l’imagerie mobile 2022 : Discussion sur l’innovation » organisé en collaboration avec Counterpoint. Les intervenants du webinaire ont abordé les développements en matière de technologie d’imagerie mobile.

TECNO a mis en avant ses avancées en matière d’imagerie du teint foncé et ses percées récentes en matière de sensibilité à la lumière, de stabilisation d’image et de vidéo, de zoom et de haute résolution, grâce à des technologies telles que RGBW et G+P, Capteur de déplacement et Objectif télescopique.

TECNO prend la tête de la tendance à l’innovation en matière de technologie d’imagerie

TECNO est convaincu que d’ici le premier trimestre 2022, ses produits seront disponibles sur le marché et permettront aux utilisateurs de prendre des photos et des vidéos de qualité studio sans avoir besoin de compétences professionnelles. Les smartphones de nouvelle génération donneront aux utilisateurs la possibilité de créer des contenus expressifs révolutionnaires avec des traits distinctifs qui vont au-delà des capacités des appareils photo mobiles traditionnels.

Afin de réaliser ces percées, des capteurs de plus grande taille, la stabilisation de l’image et de la vidéo, des capacités anti-vibration à haute fréquence et un zoom continu sans perte seront au centre des préoccupations.

« Les appareils photo de pointe sont l’un des piliers de la réussite de TECNO sur les marchés émergents mondiaux. Avec la devise « Ne reculez devant rien » comme philosophie de marque, notre équipe de TECNO Image Technology ne cesse d’innover pour réaliser des percées dans les technologies d’imagerie mobile », a déclaré Li Jiangtao, directeur principal de TECNO Imaging Product et chef du TAIVOS™ Lab. « À l’avenir, TECNO continue de rechercher l’excellence dans les algorithmes et les logiciels améliorés par l’IA, ainsi que dans les spécifications matérielles, pour assurer des performances d’imagerie de pointe. »

TECNO a partagé plusieurs avancées récentes dans le domaine de la technologie des appareils photo mobiles :

– Des progrès importants en matière de sensibilité à la lumière : Les appareils photo des futurs téléphones TECNO en 2022 seront équipés d’un algorithme de rendu des sous-pixels RVBW développé par nous-mêmes qui augmente de 60% la lumière captée avec le capteur CMOS. La prise de lumière sera encore améliorée de 30 % grâce à la technologie d’objectif G+P (verre + plastique), ce qui donne une augmentation totale de 200 % et apporte aux consommateurs une expérience d’imagerie révolutionnaire en cas de faible luminosité.

– Premier téléphone Android à intégrer la fonction Capteur de déplacement : TECNO prévoit également de lancer sa technologie Capteur de déplacement en 2022, ce qui en fait la première marque de téléphones mobiles du système Android à y parvenir. Sensor Shift est une technologie de stabilisation d’image qui utilise les mouvements du capteur au lieu de ceux de l’objectif pour compenser les vibrations. À l’avenir, la précision de contrôle du Capteur de déplacement de TECNO atteindra 350 % du niveau actuel grâce à une nouvelle optimisation de l’algorithme. Les consommateurs seront alors en mesure de prendre des photos de qualité studio avec plus de stabilité.

– Téléphone conceptuel avec un objectif télescopique au T1 2022 : L’objectif télescopique présente l’avantage d’une grande ouverture et d’un zoom continu sans perte. Les consommateurs bénéficieront d’une meilleure qualité pour le profil et la téléphotographie, ainsi que de sa fonctionnalité polyvalente. Par ailleurs, la conception de la longueur focale arrière (BFL) comprimée avec des lentilles extensibles motorisées réduira considérablement l’épaisseur du téléphone, répondant ainsi aux besoins des consommateurs en matière d’apparence simple et de performances élevées. Le téléphone conceptuel de TECNO équipé d’un objectif télescopique sortira au premier trimestre 2022.

Tekiano avec TECNO Mobile