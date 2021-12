Tunis Fashion Week est de retour à Tozeur du 02 au 05 décembre 2021

La Tunis Fashion Week de 2021 « Le Camp de la Mode, le carrefour de la créativité sous toutes ses coutures » revient en mode présentiel pour la première fois à Tozeur du 2 au 5 décembre 2021.L’événement a été interrompu après plusieurs saison à cause de la crise sanitaire.

Cette 12e édition de Tunis Fashion Week se déroulera, aux portes du désert dans le sud-ouest de la Tunisie, dans le cadre féerique de l’hôtel de luxe l’Anantara de Tozeur. La mode va faire son show au cœur du Sahara!

Les adeptes de la mode auront l’occasion de découvrir les collections de prêt-à-porter – de 22 créateurs tunisiens et étrangers dont Soltana, YS, Lore and Heart, Born in Exil, Miss Anais, Anissa Aida, Rayhana, Mirin Miled Couture, Narciso, Atmosphère, BENMA, Trending Topic, Kata Szegedi, Yossra Dhiflaoui, Ludovic Winterstan, Ines Kacem, Braim Klei, Soraya, Life after Life…

En plus des défilés diversifiés de grande qualité, l’événement verra l’organisation de shootings, d’ateliers, de conférences, ainsi que d’expositions d’accessoires ou de photos dans le fameux Village des Créateurs organisé chaque année à l’occasion de la Fashion Week.

Cet espace événementiel alternatif va réunir créateurs, DJs, artistes, photographes et designers internationaux multiculturels dans un univers décalé qui se veut un carrefour de la créativité.

L’édition 2021 de Tunis Fashion Week sera très médiatisée et ses défilés seront retransmis en direct dans les salles de cinéma Pathé Tunis et en live streaming en exclusivité sur la page de Tunisie Telecom.

Le flux des invités sera géré à travers une plateforme numérique générant des QR code pour chaque invité et les mesures sanitaires de rigueur seront appliquées. Une application sera mise en place pour une diffusion streaming de Tunis Fashion Week 2021 afin de faire découvrir aux internautes les défilés et backstages.

Tekiano avec communiqué