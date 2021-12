Mövenpick Hotel du Lac Tunis célèbre Noël et les fêtes de fin d’année du 5 au 26 décembre 2021

Le Mövenpick Hotel du Lac Tunis se transforme pour la 4ème année consécutive pour vous faire vivre, tous les jours, des moments magiques et merveilleux autour des festivités de fin d’année.

Nous nous réjouissons de vous retrouver, cette année encore, pour célébrer ensemble, pendant plus de 3 semaines, la magie des fêtes de fin d’année, indique les équipes du Mövenpick Hotel du Lac Tunis qui se sont mobilisées pour faire de ces festivités, des moments de retrouvailles, de convivialité et de découverte. Du 5 au 26 décembre 2021, c’est tous les jours un Noël Merveilleux!

L’immersion dans le monde de Noël sera d’autant plus merveilleuse cette année ! En effet, tel un véritable Village de Noël, l’hôtel a été réimaginé pour l’occasion par les étudiants en architecture d’intérieure et design de l’Université Centrale et les équipes de l’hôtel qui ont déployé leur vision artistique commune.

De l’entrée de l’hôtel jusqu’à la Terrasse, tous les espaces de l’hôtel ont été subtilement décorés. Découvrez sans plus attendre, la Galerie Blanche où une forêt de sapins lumineux habillent les murs ou encore La Forêt étoilée suspendue à La Terrasse.

Cette année, le calendrier d’animation sera plus riche que jamais : cérémonie d’illumination, comédie musicale, spectacles de cirque, tour en poney, fête foraine et ses manèges… sans oublier la visite du Père Noël tous les jours !

Dès le dimanche 5 décembre, le Brunch sera ouvert aux enfants de la chorale du label musical Crescendo de l’association caritative Wallah We Can. Ce grand jour de lancement des 3 semaines festives, vibrera sur les rythmes d’activités ludiques pour les enfants et d’animations de cirque avec les artistes de Circus and More. Au coucher du soleil, la chorale donnera le tempo pour lancer la cérémonie d’illuminations suivi de la distribution de chocolat, de la visite du Père Noël, de l’ouverture de la 1ère fenêtre du calendrier de l’Avent et surtout de la première parade de Noël qui regroupera tous les artistes de cette journée unique !

Le dimanche 12 décembre, aux côtés du brunch dominical aux couleurs de Noël et des différents ateliers d’initiation au cirque de Circus and More, nous proposerons aussi un spectacle pour enfants : La Belle et La Bête produite par MAP Prod et réalisée par Sana Ayoubi, la comédie musicale à succès qui se déroulera au Grand Salon et accueillera plus de 700 enfants sur deux représentations.

Dès le 17 décembre et durant 3 jours, Le Marché de Noël accueillera plus de 70 exposants de tout type d’artisanat qui seront pour la plupart réunis au Village de Noël, lieu de toutes les rencontres.

Nous proposerons aussi des spectacles de cirque, des ateliers créatifs pour les enfants sous les thèmes de Blanche neige, de Peter Pan, sans oublier l’incontournable Maison du Père Noël.

Côté spectacles, vivez la magie de la Petite Sirène qui fera son show à la Piscine du Spa. Vous pouvez aussi découvrir l’attraction phare de cette fin d’année, La Chambre 13. Une de nos chambres transformées pour l’occasion en manoir hanté. Frissons garantis !

Ce Grand Week-end de Noël coïncidera aussi avec l’offre de brunch dans notre nouvel espace événementiel Le Pavillon du Lac.

Al Diwan Lobby Lounge vous donnera rendez-vous tous les soirs pour la visite du Père Noël, sa distribution de Chocolat et l’ouverture du calendrier de l’Avent. Goutez aux saveurs du chocolat chaud ou encore des boissons chaudes aux épices de Noël. Notre Chef Pâtissier vous proposera des bûches de tous les parfums ou encore des biscuits aux épices, à déguster sur place ou à emporter pour être partagés en famille.

Pour le Dîner de Noël, l’atmosphère cosy de La Table du Chef sera parfaite pour vivre un Noël Merveilleux en famille !

Cet événement vous enchantera grâce au soutien de Hyundai Tunisie qui présentera ses nouveaux modèles en exclusivité au sein de l’hôtel du 05 au 26 décembre 2021.

Le label #ALLSafe Propreté & Prévention est toujours appliqué ce qui permets de créer des moments exceptionnels pour vous et à faire de votre expérience parmi nous un moment inoubliable et en toute sécurité.

Tekiano avec communiqué