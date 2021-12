Tunisie – météo : Temps froid dès jeudi soir

Ciel relativement dégagé jeudi 02 décembre 2021 et des changements sont attendus à partir du soir, avec l’arrivée de masses d’air froid d’origine polaire d’où le retour de l’hiver au vrai sens du terme.

Des pluies seront enregistrées, au cours de la prochaine nuit. Elles seront, temporairement orageuses à Bizerte, Tabarka et à Nefza avec des chutes de grêle par endroits.

Les changements météorologiques seront, vendredi et samedi, similaires à ceux enregistrés lundi dernier.

Des pluies, des vents forts et une forte baisse des températures seront enregistrés avec la possibilité de chutes de grêle sur les régions montagneuses de l’ouest.

Des vents forts souffleront sur les côtes.

La mer sera très agitée à agitée, les bulletins d’alerte de premier degrés pour la navigation et la pêche seront en vigueur.

La température sera inchangée pendant la journée et les maximales varieront entre 16 et 21 degrés et se situeront à moins de 12 degrés dans les hauteurs.