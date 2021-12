Twitter interdit le partage des photos et vidéos sans le consentement du propriétaire

Twitter est une source inépuisable de photos et de vidéos instantanés. Le réseau social informe que dorénavant il ne sera plus possible de partager ces données sans le consentement de leurs propriétaires respectifs. Twitter indique que cet élargissement des conditions d’utilisation intervient dans le cadre de l’amélioration de la protection de la vie privée de ses utilisateurs.

En effet, le réseau social permet depuis sa création d’avoir accès à des images et des informations inédites collectés par les internautes notamment en temps réel lorsque des faits, incidents et des manifestations se produisent et de les partager par la suite avec son réseau ou si le compte public avec tous les tweeples du monde

Sur le compte officiel @Twittersafety, il est informé que se référant au blog de Twitter, que “À partir d’aujourd’hui (le 30 novembre 2021), nous n’autoriserons plus le partage de médias privés comme des images ou des vidéos de particuliers sans leur consentement. La publication des informations privées des personnes est également interdite en vertu de la politique, tout comme le fait de menacer ou d’inciter les autres à le faire”, lit-on.

Beginning today, we will not allow the sharing of private media, such as images or videos of private individuals without their consent. Publishing people’s private info is also prohibited under the policy, as is threatening or incentivizing others to do so.https://t.co/7EXvXdwegG — Twitter Safety (@TwitterSafety) November 30, 2021

Twitter considère que “Le partage d’images est une partie importante de l’expérience des gens sur Twitter. Les gens devraient avoir le choix de déterminer si une photo est ou non pourrait être partagée publiquement”.

Par ailleurs, il est indiqué que cette politique ne s’appliquera pas aux médias mettant en scène « des personnalités publiques ou des individus lorsque le média et le texte du tweet qui l’accompagne sont partagés dans l’intérêt du public ou apportent une valeur ajoutée au discours public ».

Les raisons qui ont incité Twitter à adopter ces nouvelles mesures seraient selon le billet posté sur le blog la protection de la vie privée surtout des personnalités fragiles “Le partage de médias privés, comme des images ou des vidéos, peut potentiellement violer la vie privée d’une personne, et peut conduire à un préjudice émotionnel ou physique”.

S.B.