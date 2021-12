Match Tunisie vs Syrie: Regarder la rencontre de la coupe arabe 2021 du 3 décembre

L’équipe tunisienne affronte son homologue Syrienne vendredi 03 décembre 2021 dans le cadre de la deuxième journée de la Coupe Arabe FIFA 2021. Le match Tunisie vs Syrie se joue à 20h00 au stade d’Al Bayt à la ville d’Al Khor.

Mondher Kebaier, l’entraineur de la Tunisie a expliqué que la victoire face à la Syrie vendredi, pour le compte de la 2e journée (Groupe B), de la coupe arabe FIFA (Qatar 2021), est tributaire d’un haut degré de promptitude physique, technique et tactique.

“”Nous jouerons pour gagner face à la Syrie et démontrer la vraie valeur de la sélection tunisienne”.”, a-t-il déclaré.

Le match Tunisie vs Syrie sera transmis en direct live sur les chaines beIN Sports Ar 1 et 2 ainsi que la chaîne AL Kass TV. Lien streaming du match Tunisie vs Syrie est accessible ici . beinconnect.

