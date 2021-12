Warshmallows, 1er jeu-vidéo tunisien disponible sur Nintendo Switch en janvier 2022

Le jeu-vidéo Warshmallows développé par la startup tunisienne DigitalMania et le studio You Run Ltd fera son apparition sur le catalogue de Nintendo Switch à partir du 06 janvier 2022. Ce jeu marque la première apparition d’un video game tunisien et africain sur la plateforme du géant Nintendo.

Warshmallows est déjà disponible sur la célèbre plateforme de jeux vidéos sur PC Steam depuis mars 2021. Il propose de combattre dans un jeu de tir de plateforme addictif et captivant qui se joue à 4 participants en temps réel, soit en ligne avec les joueurs du monde entier, soit avec des amis dans un salon personnalisé, ou en local sur le même écran.

Trailer du jeu-vidéo Warshmallows

La startup DigitalMania a été fondée en 2011 par Walid Sultan Midani et a pour objectif principal la création de jeux compétitifs accessibles à tous les âges et toutes catégories socioprofessionnelles confondues. Aujourd’hui DigitalMania est connue partout grâce à ses jeux de power et de soft skills. You Run Ltd est un studio de développement de jeu-vidéos tunisien basé à Malta.

S.B.