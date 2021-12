Digital Tunisia Days: du 07 au 09 décembre 2021 en marge du Dubai Expo 2020

Les “Digital Tunisia Days” sont organisées par le ministère des Technologies de la communication à Dubai du 7 au 9 décembre 2021 , en marge de “Dubaï Expo 2020”, afin de faire connaitre des compétences tunisiennes opérant dans les secteurs de l’innovation et de la création digitale.

Une délégation composée, notamment, de deux Petites et moyennes entreprises (PME), 5 étudiants, 5 chercheurs, 5 incubateurs et 11 startups, outre des cadres et des représentants des structures relevant du ministère, participera à cet événement qui se tient au pavillon tunisien à l’expo.

Au programme figure un challenge entre les PME, les étudiants, les incubateurs et les startups, au cours duquel les participants présenteront leurs projets innovants, outre la présentation de success stories de chercheurs disposant de travaux de recherche à caractère innovant dans la microbiologie, l’aérospatial et l’e-Health…

Selon le ministère des Technologies de la communication, ce challenge sera clôturé par la remise des prix à chaque catégorie suite au vote électronique des visiteurs du pavillon tunisien à Dubai Expo 2020.

Les étudiants représentent l’Institut national des sciences appliquées et de technologie (INSAT), l’Institut supérieur des études technologiques (ISET), l’Ecole supérieure des communications de Tunis (SupCom) et l’Ecole nationale des sciences de l’informatique (Ensi).

Les startups retenues sont Galecktek (gaming), Cure Biomics (e-health), Wattnow (énergie), Historiar (traveltech), NG sign (legatech), Drobee (agritech), Fulfillment bridge (logistique), Seabex (agritech), Class quiz (edtech), Tawa digital talents (digital marketing) et DCX (traveltech).

Les structures d’appui et d’accompagnement sont Smart Tunisian Technoparks, Novation city, Orange Digital Center, Center for Entrepreneurship and Executive Development (CEED) et Betacub. Concernant les PME participantes, il s’agit de Bewireless solutions (IoT) et I farming (agritech), a-t-on précisé.

Pour le ministère, ces journées constitueront une opportunité pour les participants au challenge de présenter leurs projets à des potentiels investisseurs et d’établir des partenariats, outre l’organisation de rencontres B to B et des visites de pavillons stratégiques pour prospecter des marchés.

L’objectif est de faire connaitre la Tunisie en tant que destination économique privilégiée pour les investisseurs dans le numérique disposant de tous les atouts, dont le positionnement stratégique, le niveau d’enseignement dans le domaine des TIC, l’écosystème propice et les compétences… qui permettent au pays de se hisser au rang de hub technologique régional et mondial.

Concrètement, il s’agit de mettre en exergue les compétences d’innovation et de création des jeunes tunisiens à travers la participation d’étudiants et de chercheurs.

Cette manifestation qui sera marquée par la présence d’investisseurs de différents pays permettra, également, de présenter l’écosystème national de startups et d’entrepreneuriat.

Les Emirats arabes unis (EAU) abritent depuis le 1er octobre 2021 jusqu’au 31 mars 2022, pour la première fois pour un pays arabe, la plus importante manifestation internationale ; à savoir l’exposition universelle ” EXPO Dubai ” qui se déroule sur le thème ” Connecter les esprits, construire le futur “.

Initialement prévue en 2020, l’Expo a été reportée en 2021 suite à la pandémie de Covid-19.

D’après les organisateurs, 192 pays participent à cette manifestation qui leur offre l’opportunité de faire connaitre leurs spécificités dans les domaines techniques, culturels, architecturaux, touristiques et alimentaires, auprès de plus de 25 millions de visiteurs attendus aussi bien des Emirats Arabes Unis que d’autres pays.

Le pavillon tunisien s’étend sur une superficie équipée de 436 mètres carrés au rez-de-chaussée et 381 mètres carrés au premier étage. Il s’inscrit dans l’espace de l’axe secondaire ” opportunités ” qui met en exergue les capacités des individus et des sociétés pour être un élément fondamental dans l’édification d’un meilleur avenir.

