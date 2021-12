Match Tunisie vs Emirats Arabes Unis : Lien streaming du match de la coupe arabe Fifa 2021 du 6 décembre

La Tunisie affronte l’Emirats Arabes Unis lundi 06 décembre 2021 dans le cadre du dernier match du groupe B de la coupe Arabe FIFA 2021. Le match Tunisie vs Emirats Arabes Unis est prévu à partir de 16H au stade Tamama de Doha.

C’est le match de la dernière chance pour la Tunisie. Elle est condamnée à battre les émirats pour avoir une chance de passer au second tour de la coupe arabe 2021. Le match Tunisie vs Emirats Arabes Unis sera dirigé par 3 arbitres allemands. L’arbitre central est Daniel Siebert assisté de Rafael Foltyn et Christian Gittelmann.

Vous pouvez regarder le match Tunisie vs Emirats arabes Unis en direct live sur la chaine beinsports 1 et al Kass. Lien streaming du match Tunisie vs Emirats arabes Unis du 6 décembre : Beinsports diffuse les matchs de la coupe arabe Qatar 2021 en streaming gratuit sur sa chaine youtube.

