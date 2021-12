Tunisie : Il neige au Kef, Jendouba et Siliana, la vigilance est de rigueur informe l’INM (photos)

Les premiers flocons de neige sont apparus en Tunisie dans les hauteurs du Kef, précisément dans les localités de Dahmani et Sakiet Sidi Youssef en cette matinée du lundi 06 décembre 2021 mais aussi à Siliana et Jendouba.

Des chutes de neige ou du verglas, dans des proportions importantes pour les régions de Siliana et Jendouba, sont attendus informe l’institut national de météorologie qui attribue la couleur orange à ces régions ce qui signifie un degré de vigilance et un état d’alerte élevé en raison des chutes de neige qui peuvent se poursuivre au cours des prochaines heures.

Une grande chute de neige peut entraîner des perturbations de la circulation et de la mobilité, une faible visibilité et un risque accru d’accidents et de glissements de terrain, ajoute l’INM.

Les conditions de circulation peuvent devenir rapidement très difficiles sur l’ensemble du réseau. Les risques d’accident sont accrus. Quelques dégâts peuvent affecter les réseaux de distribution d’électricité et de téléphone.

La Vigilance météorologique est conçue pour informer la population et les pouvoirs publics en cas de phénomènes météorologiques dangereux en Tunisie. Elle vise à attirer l’attention de tous sur les dangers potentiels d’une situation météorologique et à faire connaître les précautions pour se protéger. Cosultez la carte de vigilence ici : www.meteo.tn/fr/vigilance-meterologique

Tekiano