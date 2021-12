Journées de l’Aéronautique, Les Ailes de la cité 21 : les 22 et 23 décembre à la CST

La 3ème session des Journées de l’Aéronautique, Les Ailes de la Cité’21 est prévue pour les 22 et 23 décembre 2021 et seront ouvertes pour le grand public notamment les jeunes à la Cité des Sciences à Tunis (CST). L’événement est organisé en partenariat avec le Ministère de la Défense Nationale (MDN) et l’Association Tunisienne de l’Aéronautique (ATA) en plus de plusieurs collaborations.

Au programme de ces Journées de l’Aéronautique 2021 des conférences assurées par des professionnels du métier ; un concours Aéro-Film ; des compétitions de planeurs pour les étudiants des écoles d’ingénieurs ; des ateliers scientifiques et des démonstrations ; des expositions et des stands ; un show de Drones et d’avions modelés et réduits ; des séances avec des simulateurs et beaucoup d’autres surprises.

Deux événements importants seront célébrés au mois de décembre en marge de cette manifestation à savoir la Journée Internationale de l’Aviation Civile (le 07 décembre) et la commémoration du premier vol intercontinental de l’histoire réalisé par Roland Garros, de Tunis à Rome, le 18 décembre 1912.

La CST, en collaboration avec des différents acteurs du domaine de l’aéronautique : Institutions publiques et privées, Associations et Clubs de la société civile et savante ; œuvrent ensemble et séparément pour la promotion de la diffusion de la culture scientifique et de l’innovation dans le domaine de l’aéronautique auprès du grand public.

La CST et l’ATA organisent également un Workshop international sur l’aviation post covid-19, destiné aux professionnels du domaine de l’aéronautique.

Tekiano avec CST