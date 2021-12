Prix Abdelwaheb Ben Ayed de littérature 2021 de la Fondation FABA: Les lauréats

La cérémonie du Prix Abdelwaheb Ben Ayed de littérature 2021 organisée par la Fondation FABA (Fondation Abdelwahab Ben Ayed) dans sa première édition s’est déroulée à la Bibliothèque Nationale de Tunisie (BNT).

L’événement qui a récompensé les meilleurs œuvres littéraires tunisiennes s’est déroulée sous l’égide de la directrice de la Bibliothèque et présidente d’honneur du prix Raja Ben Slama et en présence des membres du jury ainsi que des figures de la culture, des arts et de la littérature tunisienne.

Pour cette première session de littérature cinq prix sur les six prix prévus ont été décernés. Les lauréats du du Prix Abdelwaheb Ben Ayed 2021 sont :

1. Le prix du roman en langue arabe : 20.000 DTN à “El Mensia 4041” de Faraj Lahwar aux Editions Zeineb 2021

2. Le prix du roman en langue française : 20.000 DTN à “L’Emirat” de Bechir Garbouj aux Editions Déméter 2020.

3. Le prix du beau livre d’art en français : 20.000 DTN à “L’antiquité Tunisienne de la fondation d’Utique à la prise de Carthage 1101/698” de Samir Aounallah aux Editions Nirvana 2021.

4. Le prix de l’essai (en arabe) : 20.000 DTN à “Nahou echawarea” de Tawfik Aloui aux Editions Mohamed Ali Hammi 2021

5. Le prix du livre illustré pour enfant (en arabe ou en français) : 10.000 DTN (à partager entre l’auteur et l’illustrateur) n’a pas été décerné

6. Le prix de la première œuvre romanesque (en arabe) : 5.000 DTN à “Un peu de la mer en nous” de Dorra Fazaa aux Editions Sindbad 2021

La présentation du projet Ouïe-Lire Audio-book de la BNT organisé avec le soutien de la FABA a précédé cette cérémonie.

La Fondation Abdelwaheb Ben Ayed (FABA), en partenariat avec la Bibliothèque Nationale de Tunisie (BNT), a lancé auparavant un appel à participation pour le projet de livres-audio « Ouïe-Lire», dont le but est de promouvoir la lecture et l’accès au livre et à la lecture auprès des malvoyant.es, des personnes aux besoins spécifiques et du large public, en plus de servir comme un outil pédagogique, incitant les enfants et les jeunes à la lecture.

Outre la réalisation d’une série de livres-audio (en arabe et en français) portant sur des ouvrages littéraires, artistiques et scientifique, ce projet offrira à une dizaine de jeunes artistes de théâtre, amateur.es et professionnel.les , une formation théorique et pratique aux techniques de voix de narration et de voix-off, et leur permettra de développer leur palette d’interprétation et de s’initier aux techniques d’enregistrement de la voix en studio.

Conçue sous la forme d’une « Master-Class » et d’un accompagnement individuel de chaque participant à ce programme, cette formation se recoupera avec le processus de réalisation de la série de livres-audio qui débutera au mois de Mai 2021 et se poursuivra jusqu’à la fin décembre 2021 à la Bibliothèque nationale de Tunisie. La sélection des candidat.es se fera sur dossier et si besoin, après un entretien avec les membres du comité de sélection.

Les candidat.es sélectionné.es seront appelé.es à prendre part à une Master-Class de trois jours. Le comité de sélection du projet se réservera le droit de juger de la capacité des candidat.es sélectionné.es à participer aux sessions d’enregistrement. Le nombre de sessions que chaque candidat.e pourrait suivre sera déterminé à la suite de la Master-class et en fonction des ouvrages qui seront retenus dans le cadre de ce projet.

Tekiano avec communiqué