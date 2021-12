La Tunisie affronte Le Sultanat d’Oman en quarts de finale de la Coupe arabe FIFA 2021

Le Sultanat d’Oman sera l’adversaire de la Tunisie en quart de finale de la coupe arabe FIFA 2021 au Qatar après sa qualification lundi aux dépens du Bahreïn (3-0) lors de la troisième journée du groupe A, disputée au stade Ahmed Ben Ali. La Tunisie s’était qualifiée plutôt, en s’imposant dans le Groupe B devant les Emirats arabes unis (1-0), au stade d’Al Thumana à Doha.

Les quarts de finale de la compétition #FIFAARABCUP 2021 dont le match Tunisie vs Sultanat Oman auront lieu vendredi et samedi prochains. Les Aigles de Carthage terminent ainsi, premiers du Groupe B avec 6 points devant les Emirats (6 pts) qu’ils devancent à la différences des buts marqués. La Mauritanie et la Syrie ferment la marche avec 3 points chacune.

Dans le groupe A, au terme de cette journée, le Qatar, auteur d’un parcours sans faute, termine en tête du classement avec 9 points, devant le Sultanat d’Oman (4 pts), alors que l’Irak et le Bahreïn occupent respectivement les 3è (2 pts) et 4è (1 pt) positions.

Ainsi, pour une place dans le carré d’as, le Qatar retrouvera les Emirats arabes unis, deuxième du groupe B, alors que le Sultanat d’Oman sera opposé à la Tunisie.

Tekiano avec Tap

Lire aussi :

Coupe Arabe de la FIFA 2021: Programme des matchs du 30 novembre au 18 décembre