Vidéo buzz: Ameca, le robot humanoide réaliste avec des expressions plus vrai que nature!

Engineered Arts, la société britannique spécialisée dans la robotique et l’intelligence artificielle a présenté au monde son robot “Ameca”, un humanoïde conçu avec des expressions faciales proches des humains et plus vrai que nature.

A la limite du flippant, le robot humnoid Ameca imite à la perfection une large panoplie d’expressions comme celles de l’étonnement, de découverte, d’observation se succèdent avant que le robot ne sourisse à la fin en souhaitant la bienvenue..

La Vidéo de Ameca Humanoid Robot AI Platform a frôlé les 2 millions de vues depuis sa mise en ligne sur Youtube le 1 décembre 2021 et a été partagé par la suite en masse sur les réseaux sociaux, découvrez là ici :

La société déclare utiliser des scans 3D d’humains réels pour donner au robot une structure osseuse, une texture de peau et des expressions faciales réalistes. Les robots d’Engineered Arts sont conçu pour le divertissement et non pas pour apporter une quelconque aide dans des usines ou des entrepôts logistiques, précise l’entreprise.

Les fans des séries se souviendront peut être de ‘Westworld’, la série de science-fiction dans laquelle des humains évoluent dans un monde de robots qu’on ne pourrait différencier des humains. On dirait que la fiction a rejoint la réalité ..

Engineered Arts annonce que son robot Ameca sera présenté officiellement au salon technologique américain #ces2022 qui se déroule du 5 au 8 janvier 2022 à Las Vegas.

I.D.