Campagne #LoveLocal sur Instagram et Facebook pour soutenir les PME de la région MENA

La campagne sociale #LoveLocal حب المحلي# de Meta (Ex Facebook) est lancée pour la deuxième année consécutive et invite les influenceurs à offrir un espace sur leurs profils Facebook et Instagram pour faire la publicité de la petite entreprise qu’ils aiment et qu’ils soutiennent en cette période de fin d’année. #LoveLocal rassemble des influenceurs locaux, des créateurs de contenu et des communautés pour soutenir les PME de la région.

Diverses personnalités publiques et créateurs de contenu de premier plan de la région MENA, tels que Wafa Baouab de Tunisie, Fatima Zahra El Ibrahimi, Nabil Layachi et Douja Belkhayat du Maroc, Mohamed Henedy, Faisal Al-Saif,, Chef Leyla Fathallah et Hadia Ghaleb se sont associés à Meta.

Ils ont rejoint la campagne #LoveLocal en changeant leur photo de couverture Facebook ou en publiant sur leur fil d’actualité Instagram « Espace à louer, seulement si tu #LoveLocal ». Tout au long de cette semaine, ils offriront un espace sur leurs plateformes Facebook et Instagram pour faire la publicité de la PME qu’ils aiment et soutiennent.

Vidéo de la campagne #LoveLocal

En tant qu’initiative Meta, #LoveLocal a été lancée en 2020 à la suite de la pandémie de Covid-19, sur les technologies Meta, notamment Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, dans le cadre de l’engagement de l’entreprise à soutenir les entreprises, en particulier les PME, pendant des périodes difficiles et sans précédent.

Pour en savoir plus sur #LoveLocal, le programme de subventions Meta disponibles, les cours et les webinaires, les propriétaires d’entreprise peuvent visiter le site https://www.facebook.com/business/boost/events

Tekiano