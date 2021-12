Salon Dardéco du 17 au 26 décembre 2021 au parc des expositions du Kram

Dardéco, le grand salon tunisien dédié à la décoration et au design revient pour une nouvelle édition du 17 au 26 décembre 2021 au parc des expositions du Kram.

La 18ème édition du Salon de la Décoration et du Design «dardéco» est une nouvelle occasion d’incarner l’art de vivre en réunissant en un même lieu le savoir-faire, les marques et les métiers d’art pour inspirer et accompagner les visiteurs dans leurs projets de décoration et d’aménagement.

Le salon présente durant 10 jours propose de visiter 3 espaces différents à savoir l’espace Design et Création sous le thème ” Design et Life style”, l’espace Maison déco et l’espace Jardin déco.

L’Espace Design et Création sera divisé en 4 univers différents mais complémentaires à savoir, le parcours de la Création sous le thème ” Design et Life style”, Réalité Economique en partenariat avec Creative Tunisia, Galerie d’art meublé et animé en partenariat avec l’Union des Artistes Plasticiens Tunisiens et Accueil et Conseil.

Le salon dardéco accorde la priorité à la préservation de la santé et de la sécurité de ses exposants et de ses visiteurs. Pour cela, tout un protocole sanitaire a été mis en place comportant de nombreuses mesures couvrant toutes les composantes de l’exposition et destinées à tous les acteurs.

Pour plus d’informations www.facebook.com/dardeco

Tekiano