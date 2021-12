Le Bureau du HCDH Tunis célèbre la Journée internationale des droits de l’Homme à la Goulette 

Le Bureau du Haut-Commissariat aux droits de l’Homme (HCDH, en partenariat avec l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) participent à la célébration de la Journée internationale des droits de l’Homme, le 10 décembre sur la place centrale de La Goulette.

L’Objectif des célébrations qui se déroulent à la Goulette est promouvoir une image positive de la migration et lutter contre les stéréotypes à l’encontre des personnes migrantes.

Les activités proposées dans le cadre de cette journée visent à faire prendre conscience du caractère universel de la migration, un phénomène qui fait partie de l’histoire de l’humanité, et de la Tunisie, lit-on dans un communiqué Le Bureau du HCDH à Tunis.

Il s’agit de véhiculer un message d’ouverture et de tolérance à l’égard de toutes les personnes migrantes, selon la même source.

Une exposition photographique signée Ons Abid, ” Tous migrants, tous égaux “, retraçant la diversité de la migration, y compris d’un point de vue historique figure au programme de la célébration.

L’exposition comporte une série de portraits pour sensibiliser et d’informer les participants sur l’universalité des droits des personnes migrantes et de rappeler les liens historiques que la Tunisie entretient avec de nombreuses communautés de personnes migrantes.

Des ateliers de sensibilisation aux droits des personnes migrantes, que ce soit à travers un quizz portant sur les droits de l’homme, des cartes à personnaliser sur la thématique de l’égalité ou encore la réalisation collective d’une mosaïque en bois sont proposés dans le cadre de la journée.

Une fresque humaine représentant le mot ” égalité ” sera réalisée en cours d’après-midi.

Des performances musicales et artistiques en lien avec la migration et les droits de l’homme permettront également d’égayer cette Journée et de partager des moments de convivialité.