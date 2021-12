Tunisie vs Oman: Lien streaming du match des quarts de finale de la Coupe arabe (10 décembre)

La Tunisie affronte Oman vendredi 10 décembre 2021 dans le cadre des quarts de finale de la Coupe arabe FiFA 2021. Le match Tunisie vs Oman se joue à partir de 16H au stade de la Cité de l’éducation à Al Rayya.

Un trio arbitral allemand dirigera le match Tunisie-Oman composé de l’arbitre central Daniel Siebert et des assistants Rafael Foltyn et Christian Gittelmann. L’autre quart de finale de la journée opposera le pays hôte Qatar à son voisin les Emirats arabes unis

Les deux autres quarts de finale de la Coupe arabe FiFA 2021 opposeront l’Egypte à la Jordanie (samedi 11 décembre à 16h00) et l’Algérie vs Maroc (samedi à 20h00).

Vous pouvez regarder le match Tunisie vs Oman en direct live sur la chaine Beinsports ar 1 et Al Kass 1. Lien streaming gratuit du match Tunisie vs Oman https://www.youtube.com/watch?v=0D0igTJBPHM . Beinsports diffuse les matchs de la coupe arabe Qatar 2021 en streaming gratuit sur sa chaine youtube. Pour connaitre les actualités de la compétition, suivez le hashtag #FIFAArabCup 2021.

