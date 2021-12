Maroc vs Algérie : streaming du match choc des 1/4 de finale de la coupe Arabe (11 décembre)

Un match choc oppose l’Algérie au Maroc samedi 11 décembre 2021 dans le cadre des quarts de finale de la Coupe Arabe FIFA 2021. Le match Maroc vs Algérie sera joué à 20H au stade d’Al Thumama.

Les voisins maghrébins s’affronte à nouveau pour une place en demi-finale de la coupe Arabe au Qatar. La bataille entre les Lions de l’Atlas et les Fennecs risque d’être des plus passionnante car tout les deux ont toutes leurs chance de remporter la coupe. Les Marocains ont terminé premiers de leur groupe, alors que les Fennecs ont pris la deuxième place du leur derrière l’Egypte.

Vous pouvez regarder le match Maroc vs Algérie en direct livesur la chaine Beinsports ar 1 et Al Kass 1. Lien streaming gratuit du match Maroc vs Algérie https://www.youtube.com/watch?v=0D0igTJBPHM . Beinsports diffuse les matchs de la coupe arabe Qatar 2021 en streaming gratuit sur sa chaine youtube. Pour connaitre les actualités de la compétition, suivez le hashtag #FIFAArabCup 2021.

