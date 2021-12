Ligues des Champions 2021 – 2022 : Tirage au sort rectifié des huitièmes de finale

A cause d’un problème technique avec le logiciel d’un fournisseur de services externe qui indique aux officiels quelles équipes sont éligibles pour jouer les autres, une erreur matérielle est survenue lors du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligues des Champions 2021 – 2022.

Par conséquent, le tirage a été déclaré nul et sera complètement et refait à 15h00, lundi 13 décembre 2021. a indiqué l’Union européenne de football, UEFA.

Le PSG affronte le Real Madrid lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions de l’UEFA 2021-2022, tandis que l’Atlético Madrid défiera Manchester United, selon les résultats d’un second tirage.

Les matchs des huitièmes de finale de la Ligues des Champions 2021 – 2022 sont comme suit selon le nouveau tirage:

RB Salzburg vs Bayern Munich

Benfica vs Ajax

Chelsea vs Lille

Atletico Madrid vs Manchester United

Villarreal vs Juventus

Inter vs Liverpool

PSG vs Real Madrid

