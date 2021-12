Spectacle Black & White Cirucs de Nawel Skandrani les 18 et 19 décembre au Théâtre de l’Opéra

Synopsis du spectacle “Black & White Circus”: Suite à un échec lors d’un concours télé, quatre jeunes artistes se laissent séduire par le rêve de H’maïda et de la mystérieuse Malika: fonder leur propre troupe indépendante “Black & White Circus”.

S’inspirant de l’épopée de Antar et Abla, leur premier spectacle sera le prétexte pour eux de se questionner sur l’Art et la Beauté, l’intolérance envers certaines minorités, la disparition du Lion de l’Atlas et l’agonie de Mère Nature.