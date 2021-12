Des brumes locales seront observées sur les hauteurs durant les premières heures de la journée du mardi 14 décembre 2021 et le temps sera ensoleillé et peu nuageux.

Le vent sera faible à modéré avec une vitesse qui ne dépasse pas 30 Km/h et la mer sera agitée. Les températures seront en légère hausse et varient entre 12 et 17 degrés.