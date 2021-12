JMC 2021: 7e édition des Journées Musicales de Carthage du 18 au 23 décembre 2021

La 7ème édition des Journées Musicales de Carthage, JMC 2021, se tiendra du 18 au 23 décembre 2021, sous le signe de la nouveauté, de la promotion des talents émergents de l’Afrique et du Moyen Orient.

Les prix et les compétitions des JMC ont été abandonnés au profit de la valorisation des projets musicaux et des rencontres entre artistes et professionnels en vue d’une meilleure visibilité exportabilité des œuvres artistiques tunisiennes africaines et arabes.

Le Festival se donne aussi pour mission de contribuer à la professionnalisation du secteur de la musique en Tunisie à travers le renforcement de la capacité et le networking avec les professionnels de la musique. 16 pays seront représentés aux Journées musicales de Carthage 2021 avec plus de 300 musiciens et 500 professionnels de la musique.

Les JMC 2021 ambitionnent de devenir une plateforme mondialement reconnue pour la promotion de la scène émergente d’Afrique et du Moyen Orient.

Les JMC 2021, c’est aussi une édition hybride où se mélange le présentiel au digital, comme une réponse aux défis rencontrés par les métiers de spectacle face à la pandémie de la Covid19.

Au programme des JMC 2021, 40 concerts dont 12 concerts tunisiens, 35 Showcases et 11 Showcases vidéos, dont les dates et les heures vous seront dévoilés bientôt.

Tekiano avec JMC