La gamme professionnelle d’ASUS, ExpertBook, est lancée en Tunisie

ASUS vient de dévoiler sa première gamme professionnelle : ExpertBook. L’ordinateur portable ASUS Expertbook B1 (B1400 / B1500) est conçu pour les professionnels. Il se présente comme la meilleure solution pour les startups ambitieuses, les établissements pédagogiques et les entreprises de toutes tailles en cours de développement.

L’Asus ExpertBook est puissant, durable et configurable sur-mesure pour répondre aux besoins spécifiques de toutes les entreprises.Disponible en 14″ et 15″ afin de convenir aux besoins de chacun, il offre des performances élevées, une durabilité de qualité militaire et une personnalisation étendue pour renforcer l’activité. L’Expertbook B1 est disponible en 2 versions, avec et sans NumPad.L’Asus ExpertBook permet de profiter d’une puissance de calcul exceptionnelle, grâce au processeur Intel® Core™ de 11e génération, dont les performances permettent de venir à bout de toutes les tâches.

L’Expertbook B1 est un PC portable professionnel qui prépare ses utilisateurs aux projets les plus colossaux, tout en offrant un accès rapide à tous les contenus dont on peut avoir besoin.Les connexions sur ASUS Expertbook B1 sont ininterrompues, grâce au Wi-Fi 6 qui évite la congestion du réseau. Les connexions sont rapides et stables, où que vous soyez.

Productivité en roue libre

L’ASUS Expertbook B1 est un PC portable professionnel à la fois fin et léger (seulement 1,73 kg) afin qu’on puisse l’emporter avec soi partout. Il arbore un écran NanoEdge avec cadre fin et un rapport écran/appareil de 90% pour une expérience visuelle plus immersive.

Protection des données et confidentialité élevée

L’Expertbook B1 est équipé d’un important système de sécurité qui protège la confidentialité des projets et des données privées afin que celles-ci ne soient pas divulguées sans votre consentement.

Ce système inclut un lecteur d’empreintes digitales, un cache-cam et un module TPM 2.0 grâce auquel les hackers ne pourront pas scruter la vie privée des utilisateurs. Un verrou Kensington a également été intégré pour faciliter la sécurisation du PC portable.

Le prix de l’ordinateur ExpertBook B1 en Tunisie est fixé à partir de 2 479,000 DT chez les revendeurs partenaires.

Tekiano avec communiqué