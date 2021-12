Match Tunisie vs Egypte: Regarder la demi-finale choc du la Coupe Arabe en streaming (15 décembre)

La Tunisie affronte l’Egypte mercredi 15 décembre 2021 dans le cadre de la demi-finale de la coupe arabe FIFA 2021. Le match Tunisie vs Egypte se joue à partir de 16h sur la pelouse du stade 974 (Ex-Ras Abu Aboud) dans la capitale qatarie Doha.

Un match choc entre deux rivaux éternels. Les aigles de Carthage ambitionnent, à l’issue de ce rude face à face avec les pharaons, qui ont montré tout au long des matchs précendents leur performance technique, d’atteindre la finale de la coupe Arabe et d’affirmer leur suprématie. L’autre demi-finale opposera les qataris aux fennecs algériens.

Vous pouvez regarder le match Tunisie vs Egypte en direct live sur les chaines Beinsports ar 1,On Time Sports et Al Kass 1. Lien streaming gratuit du match Tunisie vs Egypte: https://www.youtube.com/watch?v=0D0igTJBPHM . Beinsports diffuse les matchs de la coupe arabe Qatar 2021 en streaming gratuit sur sa chaine youtube. Pour connaitre les actualités de la compétition, suivez le hashtag #FIFAArabCup 2021.

Tekiano