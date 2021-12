Tunisie : Jour de vacances exceptionnel le 18 décembre dans les établissements scolaires, universitaires et de formation

Un jour de vacances exceptionnel, samedi 18 décembre 2021, sera accordé à tous les établissements scolaires, universitaires et de formation, ont indiqué dans un communiqué conjoint partagé, les ministères de l’Education nationale, de l’Emploi, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Ces ministères ont appelé les cadres et personnels éducatifs, universitaires et de formation qui n’ont pas reçu et/ou achevé la vaccination contre le coronavirus, à profiter de ce jour de vacances pour rejoindre les centres ouverts et recevoir et/ou compléter leur vaccination, afin de bénéficier du passe vaccinal avant la date du 22/12/2021, conformément au décret n°1/2021 du 22 octobre 2021 relatif au passe vaccinal pour le ” SARS Cov-2 “.

Selon ce communiqué, cette mesure vise à protéger la famille éducative, de formation et universitaire, d’éviter l’encombrement lors des déplacements et à réduire les facteurs de risque d’infection avec le virus “SARS Cov-2”.

Les vacances scolaires en Tunisie débutent officiellement lundi 22 décembre 2021 pour se poursuivre jusqu’au 02 janvier 2022.

Tekiano