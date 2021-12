Tunisie : Les stations-services seront fonctionnels malgré la grève des transporteurs de carburant

La grève de trois jours annoncée par les transporteurs de carburant les 16, 17 et 18 décembre 2021 et relevant de l’Union des Travailleurs de Tunisie (UTT) n’impactera pas l’activité de la majorité des stations-services, a affirmé, mercredi, le directeur à la direction générale des hydrocarbures au ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Afif Mabrouki.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, le responsable a ajouté que l’approvisionnement des stations-services sera assuré car les sociétés de transport qui seront en grève représentent une minorité sur le marché du transport de carburant.

Et de poursuivre que les stations-services, surtout celles opérant sur le grand Tunis qui seront partiellement paralysées, disposent de la logistique et de la flexibilité qui leur permettent de s’approvisionner auprès d’autres fournisseurs.

Le responsable, toutefois, mis en garde contre la frénésie qui constitue, selon lui, la seule cause qui pourrait créer une crise au niveau de la demande sur ses produits( essence et gasoil..).

” Nous sommes en train d’examiner les solutions avec les parties concernées (ministère du transport, UTT, ..) pour résoudre ce problème”, a indiqué Mabrouki, assurant les citoyens de la disponibilité de ces produits dans les stations-services.

TAP