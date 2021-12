La Caravane des Marionnettes Sidi Bouzid du 16 au 19 décembre 2021 (Programme)

Le Centre National des arts de la marionnette organise “La Caravane des Marionnettes Sidi Bouzid” du 16 au 19 décembre 2021 dans le cadre de la programmation culturelle régulière “Les Journées Régionales du Centre National d’Art de la marionnette”.

Cette manifestation vise à consolider le processus de délocalisation culturelle axe et objectif majeurs de ses projets et de ses travaux. Cette manifestation accompagnera les festivités organisées à Sidi Bouzid pour fêter le onzième anniversaire de la révolution du 17 décembre 2021.

Le programme de “La Caravane des Marionnettes Sidi Bouzid” se compose de plusieurs volets:

_ Exposition muséale « Mémoire de Marionnettes » du 15 au 19 décembre 2021.

_ Les Ateliers: tous les jours du jeudi 16 décembre au samedi 18 décembre 2021 de 10h à 12h au Complexe Culturel de Sidi Bouzid

_ Vendredi 19 décembre à 16h : exposition des ouvrages de fin d’atelier au Complexe Culturel de Sidi Bouzid.

_ Les Spectacles – Jeudi 12 décembre 2021 à 14h : Représentation du spectacle « Les Cygnes » de Hassen Sellami , produit par le centre national d’arts de la marionnette au Centre des Arts Dramatiques et Scéniques De Sidi Bouzid.

_ Vendredi 17 décembre 2021 à 14h : Représentation de la pièce « Sabra et le monstre » de Mohammed Mokhtar Louzir et produite par le centre national d’arts de la marionnette au Centre des arts dramatique et scénique De Sidi Bouzid.

_Samedi 18 décembre 2021 à 14h : Représentation de la pièce de théâtre « Le Médecin de la ferme» de Lassad Mahwachi , produite par le Centre national d’arts de la marionnette au Centre des arts dramatique et scénique De Sidi Bouzid.

