Tunisie – météo : Brumes locales et températures stationnaires

Des brumes locales seront observées durant les premières heures de la journée du jeudi 16 décembre 2021 et elles seront intenses sur les hauteurs et les régions avoisinant les barrages, les forêts et les oueds.

L’Institut national de météorologie(INM)a appelé, dans ce cadre, les usagers de la route à plus de vigilance, notamment sur les autoroutes.

Le ciel sera passagèrement nuageux avec possibilité de chute des pluies faibles et locales sur le Cap Bon et les régions côtières.

Le vent sera faible à modéré avec une vitesse qui ne dépasse pas 30 Km/h et la mer peu agitée. Les températures seront stationnaires et les maximales seront comprises entre 12 et 17 degrés et se situeront à 10 degrés dans les hauteurs Ouest.